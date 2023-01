PV diz que vai lançar candidatura própria em oposição a Lira, que tem apoio do Planalto

Apoie o 247

247 - O Partido Verde (PV) estuda lançar uma candidatura própria à presidência da Câmara dos Deputados em oposição ao apoio dado pelo PT para a recondução de Arthur Lira (PP) ao cargo.

De acordo com informações do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles , a sigla estaria “incomodada” com a falta de cargos na distribuição dos ministérios do governo Lula e, por este motivo, estaria lançando uma candidatura.

O PV faz parte de uma federação com o PT e com o PCdoB e, segundo a lei eleitoral, teria de atuar de forma conjunta com os partidos no Congresso. No entanto, as direções das duas agremiações “argumentam que não foram consultadas pelo PT sobre a escolha dos líderes no Congresso nem sobre a composição das alianças de governo”, destaca.

O partido está dividido entre os nomes de Aliel Machado, deputado do Paraná e futuro líder da bancada, ou de Jadyel da Jupi, do Piauí, à presidência da Câmara.

