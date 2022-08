Rejeitado pelo país nos atos pela democracia, Bolsonaro diz que carta é 'pedaço de papel qualquer'

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) fez ironias, nesta quinta-feira (11), às cartas em defesa da democracia produzidas pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Em live transmitida nas redes sociais, ele afirmou que os documentos são um "pedaço de papel qualquer". O ocupante do Planalto aproveitou para criticar o PT e a Central Única dos Trabalhadores (CUT).

"Já que o símbolo máximo do PT assinou a carta com a sua jovem esposa, eu pergunto: o PT assinou a carta em 1988? Assinou a Constituição de 88? O pessoal faz uma onda agora sobre carta à democracia para tentar me atingir, mas a bancada do PT em 88 não assinou a Constituição", criticou Bolsonaro.

"Quando se faz carta à democracia, os signatários dessa carta estavam onde por ocasião da pandemia? Porque vários dispositivos da Constituição foram violados. É um absurdo o que esse pessoal da carta à democracia fizeram (sic). Foram coniventes com tudo isso aqui (violações da Constituição na pandemia) (...) Por que a CUT assinou a carta? Está com saudade do imposto sindical. Eles querem a volta disso", declarou.

Bolsonaro tem feito ameaças de golpe, ao acusar sem provas o sistema eleitoral brasileiro de não ter segurança contra fraudes. O ocupante do Planalto defende que as Forças Armadas também apurem junto com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o resultado das eleições. Partidos de oposição ao governo federal denunciam que ele pode tentar um golpe se for derrotado.

