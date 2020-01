Sem clima no Planalto, Onyx pode ir parar na Educação, diz colunista da Globo

247 - Sem clima no Palácio do Planalto, Onyx Lorenzoni, atual chefe da Casa Civil, pode ser cotado para outras duas pastas no governo de Jair Bolsonaro: Cidadania e Educação. A informação é do colunista da Globo Valdo Cruz, em seu blog no G1. A Educação passa por sua maior crise sob o comando de Abraham Weintraub, após os problemas no Enem.

Quanto ao "clima", ele se refere ao recente episódio de exoneração e recontratação do número 2 da pasta, Vicente Santini, amigo de infância dos filhos de Bolsonaro. Desde então, o presidente tirou poderes de Onyx, anunciando a transferência do PPI, o plano de concessões e privatizações, para o Ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes.

"Não há mais clima para permanência do ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, no Palácio do Planalto. A avaliação é de interlocutores do presidente Jair Bolsonaro, que, mesmo diante da relação próxima entre os dois, entendem que o ministro ficou muito 'fragilizado' e 'enfraquecido' para seguir no comando da Casa Civil", escreve o jornalista.