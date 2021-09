Senadores vão ao STF para garantir sabatina de Mendonça, indicado de Bolsonaro ao STF

Os senadores Alessandro Vieira e Jorge Kajuru ingressaram com um mandado de segurança no STF contra o senador Davi Alcolumbre edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os senadores Alessandro Vieira (Cidadania-SE) e Jorge Kajuru (Podemos-GO) ingressaram com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) contra o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), para que ele paute a sabatina de André Mendonça. O ex-advogado-geral da União foi indicado por Jair Bolsonaro para uma vaga na Corte.

"Junto com o senador Jorge Kajuru, apresentei mandado de segurança no STF contra o senador Davi Alcolumbre, que na condição de presidente da CCJ se recusa a marcar a sabatina do indicado pelo presidente para a vaga no Supremo. Não existe motivo republicano para esta conduta", disse Vieira em seu Twitter.

A sabatina de Mendonça está travada no Senado por conta das ameaças anti-democráticas de Bolsonaro contra o STF. Alcolumbre quer esperar a relação entre o chefe de governo e a Corte melhorar para submeter o nome de Mendonça à aprovação do colegiado.

PUBLICIDADE

Junto com o senador Jorge Kajuru, apresentei Mandado de Segurança no STF contra o senador Davi Alcolumbre, que na condição de presidente da CCJ se recusa a marcar a sabatina do indicado pelo presidente para a vaga no Supremo. Não existe motivo republicano para esta conduta. — Senador Alessandro Vieira (@Sen_Alessandro) September 16, 2021

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE