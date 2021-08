Ataques de Bolsonaro ao STF emperram sabatina de André Mendonça no Senado

Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) quer esperar a relação entre Jair Bolsonaro e o Judiciário melhorar para submeter o nome de André Mendonça à aprovação do colegiado. edit

247 - Presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) não vê clima para pautar a indicação de André Mendonça ao Supremo Tribunal Federal (STF). O parlamentar quer esperar a relação entre Jair Bolsonaro e o Judiciário melhorar para submeter o nome de Mendonça à aprovação do colegiado. É só depois desse passo que Mendonça deve passar pela sabatina do plenário.

Segundo a coluna de Bela Megale, o senador tem sido pressionado pelo Palácio do Planalto a pautar a indicação o quanto antes. A interlocutores, Alcolumbre tem afirmado que não levará o nome de Mendonça ao colegiado até setembro. Parte de seus colegas defende que a indicação seja pautada ano que vem.

O ex-AGU procurou Alcolumbre várias vezes para uma conversa a sós. O senador sinalizou, por meio de um intermediário, que o encontro deve acontecer em breve.

PUBLICIDADE

Ataques ao STF

No dia 6 deste mês, Bolsonaro chamou Barroso de "filho da puta" e, no dia 9 de julho, disse que o ministro é "imbecil" e "idiota".

No dia 5 de agosto, Bolsonaro ameaçou Moraes ao dizer que "a hora dele vai chegar". O motivo foi a decisão do ministro pela inclusão de Bolsonaro no inquérito fake news por causa dos ataques sem provas à confiabilidade das urnas eletrônicas.

PUBLICIDADE

Bolsonaro tem colocado em dúvida a segurança das urnas eletrônicas e criticado tanto o STF como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), uma demonstração de que não aceitará uma derrota em 2022. A possibilidade de um golpe vem acontecendo em contexto de alta da rejeição dele e liderança isolada do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em pesquisas eleitorais.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE