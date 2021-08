"Esse filho da puta do Barroso", diz Bolsonaro em nova ofensa contra o ministro

247 - Em transmissão ao vivo pelas redes sociais nesta sexta-feira (6) a partir de Joinville, em Santa Catarina, Jair Bolsonaro voltou a disparar ofensa contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso.

"Esse filho da puta do Barroso", disse Bolsonaro enquanto interagia com apoiadores. O vídeo, no entanto, foi apagado.

As declarações foram realizadas enquanto o presidente se aglomerava e foram transmitidas ao vivo pelas redes sociais de Bolsonaro. pic.twitter.com/Yy7um9wgRl PUBLICIDADE August 6, 2021

O chefe do governo federal desembarcou em Santa Catarina para participar de uma palestra com empresários, além de marcar presença em uma cerimônia de entrega da Ordem da Machadinha.

A tensão entre Bolsonaro e o Judiciário vem em uma crescente, com diversos ataques por parte do ocupante do Palácio do Planalto, principalmente contra Barroso, que se coloca na oposição à bandeira do voto impresso defendida pelo governo.

Na quinta-feira (5), o presidente do STF, ministro Luiz Fux, leu uma dura nota contra Bolsonaro e cancelou uma reunião que faria com os chefes dos Três Poderes. Bolsonaro, claro, reagiu.

