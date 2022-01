Serrano: "Moro fugiu do debate do Prerrogativas e correu, acovardado"

Apoie o 247

247 - O advogado e professor de Direito Constitucional da PUC-SP Pedro Serrano usou suas redes sociais para criticar a postura do ex-juiz suspeito Sergio Moro, que se recusou a participar de um debate com o grupo “Prerrogativas”.

“Moro fugiu do debate conosco, do Prerrogativas, lançou criticas que manifestam sua deficiência cognitiva e correu, acovardado. Só sabe enganar leigos e incautos, não enfrenta quem sabe exatamente o que ele fez”, disse Serrano.

Alvo de críticas do ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) parcial e suspeito nos processos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava Jato, o Grupo Prerrogativas, que reúne juristas de diversas áreas do campo do Direito, desafiou o ex-magistrado para um debate público.

“Estamos convidando o ex-juiz Moro para um debate público sobre o sistema de Justiça. Queremos saber se ele tem coragem e espírito público para aceitar", disse o advogado e coordenador do coletivo, Marco Aurélio de Carvalho.

