Silvio Almeida critica autor de projeto contrário às cotas em universidades: "adivinhem quem é?”

247 - O advogado e professor Silvio Almeida usou a sua conta no Twitter, nesta sexta-feira (18), para confrontar o deputado federal Kim Kataguiri (DEM-SP), autor do Projeto de Lei Lei 4125/21 que estabelece que as cotas para ingresso nas universidades públicas federais serão destinadas exclusivamente aos estudantes de baixa renda e não para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

“Então… adivinhem quem é o deputado autor de projeto para acabar as cotas raciais, uma das políticas públicas mais bem sucedidas da história do Brasil e com reconhecidos efeitos na redução da desigualdade?”

Então...

Adivinhem quem é o deputado autor de projeto para acabar as cotas raciais, uma das políticas públicas mais bem sucedidas da história do Brasil e com reconhecidos efeitos na redução da desigualdade? https://t.co/xzpJsKAiOd CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE February 18, 2022

O deputado, que apoiou fala sobre nazismo num episódio ocorrido no Flow Podcast em que o apresentador Monark disse ser favorável a um partido nazista com autorização legal, disse em sua defesa que é “visceralmente contra o nazismo”, no entanto, propõe alteração na Lei de Cotas de Ingresso nas Universidades (Lei 12.711/12) para proibir a “discriminação positiva para o ingresso nas instituições de ensino com base em cor, raça ou origem”.

