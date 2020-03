“Só contei 3% do que sei”, disse Gustavo Bebianno em novembro

247 - “Só contei 3% do que sei”, revelou Gustavo Bebianno no dia 15 de novembro do ano passado ao jornalista Guilherme Amado, da revista Época. O ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência e coordenador da campanha de Jair Bolsonaro morreu na manhã deste sábado 14 vítima de um infarto.

“Meu objetivo não é destruir o governo, mas sim proteger o Brasil e sua democracia. Estou de olho no governo e na família Bolsonaro”, disse ainda o ex-ministro na ocasião.

Pelo Twitter, o jornalista contou também ter falado com Bebianno nos últimos dias. “Sem saber que eu estava de férias, me enviou uma mensagem. Temia o risco da incitação pelo governo federal de motins nas polícias: ‘O importante para o país, agora, são as PMs e esse curso para lavagem cerebral deles do Olavo’”, relatou.