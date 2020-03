Sobe para 23 número de pessoas infectadas que tiveram contato com Bolsonaro

247 - Após confirmação de mais quatro casos de pessoas infectadas com a Covid-19, doença causada pelo coronavírus, o número total de pessoas afetadas presentes na comitiva do governo federal que viajou aos Estados Unidos subiu para 23.

Nesta sexta-feira 20, foi confirmado o teste positivo do Assessor Especial da Presidência Filipe G. Martins. Somente nesta quinta-feira 19, outros três casos foram identificados no Palácio do Planalto. Entre os ministros, estão infectados o general Augusto Heleno, o ministro de Minas e Energia, Beno Albuquerque, e o chefe da Secretaria de Comunicação, Fábio Wajngarten.

Em entrevista na frente do Palácio da Alvorada, Bolsonaro confirmou ainda o caso de seu ajudante de ordens, Major Cid, do diretor do Departamento de Segurança Presidencial, coronel Suarez, e do chefe do Cerimonial, Carlos França.

Bolsonaro, que já foi submetido a dois testes, afirmou que manterá sua rotina de trabalho no Palácio do Planalto e que poderá fazer ainda novos testes. “Fiz dois testes. Talvez faça mais um porque eu sou uma pessoa que tenho contato com muita gente. Talvez receba orientação médica”, afirmou.