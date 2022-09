Tabata Amaral pede voto útil em Lula: “democracia em primeiro lugar"

Apoie o 247

247 - A deputada Tabata Amaral (PSB) pediu nesta quinta-feira (22) que os eleitores de Ciro Gomes (PDT) votem no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que o petista vença, definitivamente, Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno. As informações são no Metrópoles.

Eleita pelo mesmo partido de Ciro Gomes, o PDT, Tabata justifica o seu pedido aos eleitores alegando que é preciso “colocar a democracia em primeiro lugar”. “Precisamos convencer o maior número de pessoas a votarem já no primeiro turno na única chapa que tem condições reais de derrotar Bolsonaro, que é composta por Lula e Alckmin”, disse Tabata, que busca a reeleição.

A deputada explica a necessidade de vencer a eleição no primeiro turno impedindo questionamentos e tumultos por bolsonaristas caso haja um segundo turno. “Pela nossa democracia, todo o campo democrático precisa se unir, votando em Lula e Alckmin já no primeiro turno”, disse Tabata, ressaltando que tem um profundo respeito por Ciro Gomes, a quem pediu voto em 2018.

