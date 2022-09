Pedetistas pressionam partido para voto útil em Lula

Apoie o 247

247 - O fraco desempenho de Ciro Gomes (PDT) nas pesquisas de intenção de voto aliado aos ataques constantes ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm levado alas do PDT a intensificar a pressão sobre a direção do partido de decidir pelo voto útil em Lula para viabilizar uma vitória no 1º turno, revela reportagem do Uol.

Parte deste movimento é liderado por brizolistas históricos, que vêm lançando manifestos e convocando atos públicos de apoio a Lula. A direção do PDT, entretanto, tem resistido à pressão e sustentando a candidatura de Ciro.

De acordo com a reportagem, os movimentos independentes pró-Lula já têm aderentes nos diretórios do PDT em São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Em Alagoas, o presidente estadual do PDT, Ronaldo Lessa, assinou um manifesto de brizolistas por Lula. Ele é vice na chapa de Paulo Dantas (MDB), candidato apoiado por Lula na disputa estadual.

O racha dentro do PDT terá um novo capítulo nesta quarta-feira (21). Ainda de acordo com a reportagem, um grupo formado parte dos fundadores do PDT e secretários dos governos de Leonel Brizola lançam, em um evento no Rio de Janeiro, o movimento pelo que chamam de voto BrizoLula, brizolistas com Lula no 1º turno.

