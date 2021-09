"Terceira via não existe", diz Fernando Horta

Na visão do historiador, atos do MBL esvaziados em todo o Brasil mostram que neoliberal não tem apelo popular edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Os atos contra Bolsonaro e Lula convocados neste domingo (12) pelo MBL reforçam que a “terceira não existe”, destacou o historiador Fernando Horta em sua conta no Twitter.

No Brasil inteiro, os atos fracassaram e foram esvaziados , segundo Horta, uma clara prova de que “robô não vai à manifestação” e que “o neoliberal não tem o apelo popular que tem o fascismo”.

Acho que ficam claras 3 coisas:

1) que a "terceira via" não existe

2) que robô não vai à manifestação

3) que neoliberal não tem o apelo popular que tem o fascismo. PUBLICIDADE September 12, 2021

O MBL é uma organização golpista que ajudou na implementação do fascismo no Brasil. Por isso, #DerreteMBL ocupou as redes sociais neste domingo, 12.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE