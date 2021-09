Atos do MBL contra Bolsonaro e Lula fracassam em todo o País (fotos)

Manifestações do grupo que atuou no golpe de 2016 e pela implantação do fascismo foram um fiasco total edit

247 - Após tentar cooptar uma parte da esquerda para ir em seus atos contra o governo Jair Bolsonaro, afirmando que seria atos apartidários, o MBL, organização de bolsonaristas “arrependidos” que liderou o golpe contra Dilma Rousseff (PT) e se alimentou com campanhas da extrema direita, apareceu em manifestação no Rio de Janeiro, em Copacabana, com palavras de ordem contra o ex-presidente Lula (PT).

Uma faixa no ato esvaziado do Rio mostra que a manifestação contra Bolsonaro é uma campanha política para a chamada “terceira via”, com o chamado “nem Lula, nem Bolsonaro”.

No Brasil inteiro, os atos fracassaram e foram esvaziados. Em Salvador, capital da Bahia, por exemplo, menos de 100 pessoas participaram do ato.

O MBL é uma organização golpista que ajudou na implementação do fascismo no Brasil. Por isso, #DerreteMBL ocupou as redes sociais neste domingo, 12. Nos atos, o ex-presidente Lula (PT), inocentado em todos os seus processos, aparece em cartazes vestido de presidiário.

Atos convocados pelos movimentos de centro-direita MBL, Vem Pra Rua e Livres estão previstos para ocorrer em 15 capitais do País pic.twitter.com/i57Cen4C87 — Estadão (@Estadao) September 12, 2021

PDT E PCdoB SE JUNTAM AO MBL NO RIO



Os poucos manifestantes de partidos de esquerda presentes no ato contra o presidente Jair Bolsonaro no Rio se colocaram ao lado do carro do MBL https://t.co/kxdUd8p6qD pic.twitter.com/cWDwSdS7do — Estadão (@Estadao) September 12, 2021

CARREATA EM VITÓRIA MANTÉM LEMA 'NEM LULA, NEM BOLSONARO'



No Espírito Santo a manifestação começou cedo. Às 9h30, os manifestantes se reuniram na Praça do Papa, em Vitória. Depois saíram em carreata pela Terceira Ponte até chegar na Prainha, em Vila Velha https://t.co/kxdUd8p6qD pic.twitter.com/s2sZxQdNAD September 12, 2021

