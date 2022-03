'Terceira Via' oferece a Moro candidatura a deputado como 'saída honrosa'

Apoie o 247

ICL

247 - Políticos de partidos que integram a chamada "terceira via" nas pesquisas de intenções de voto já estão estudando a possibilidade de o ex-juiz parcial Sérgio Moro (Podemos) apoiar um nome capaz de crescer mais rapidamente e ele, o ex-magistrado, disputar uma vaga na Câmara dos Deputados ou no Senado. A ideia seria ele se juntar à provável coligação União-MDB-PSDB, para ter apoio, segundo a coluna Maquiavel.

O Podemos não tem alianças de peso e, em consequência, não deve ter dinheiro suficiente para uma campanha competitiva.

Moro está com dificuldades para chegar aos 10% dos votos, de acordo com pesquisas oficiais. Pesquisa Datafolha, divulgada no último dia 24, apontou Moro com 8% dos votos, atrás de Jair Bolsonaro (PL), com 26%, e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 43%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE