“Todos os arrependidos do bolsonarismo são hipócritas. E um dos mais cínicos é o Rodrigo Maia”, diz Rui Costa Pimenta

O presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, criticou no que ele chama de “hipocrisia presente no arrependimento” de figuras da direita liberal que, segundo ele, foram essenciais para a ascensão do bolsonarismo, como Rodrigo Maia e Fernando Gabeira. “Todos os arrependidos do bolsonarismo são hipócritas, principalmente o Maia”, ressaltou. Assista sua participação na TV 247 edit