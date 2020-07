Tucanos temem impacto no PSDB de denúncia da Lava Jato contra José Serra

Segundo membros do PSDB, a denúncia contra o senador José Serra (PSDB-SP) terá um potencial semelhante ao do caso do deputado federal Aécio Neves. Esses escândalos de corrupção passam a "sangrar" o partido, avaliaram edit

247 - Tucanos demonstraram preocupação com impactos políticos sobre o PSDB, após o senador José Serra (SP) ser denunciado pela Operação Lava Jato. De acordo com as investigações, ele recebeu recursos indevidos para favorecer a Odebrecht nas obras do Rodoanel entre 2006 e 2007.

Segundo o blog do Gerson Camarotti, membros da sigla avaliaram que a denúncia terá um potencial semelhante ao do caso do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG). Em um momento em que a legenda tenta recuperar o protagonismo, tucanos avaliam que esses episódios passam a "sangrar" o partido.

Membros da legenda também afirmaram ter sido um erro o PSDB não ter afastado Aécio ainda em 2017, quando estourou o caso JBS. Disseram, ainda, que o cuidado excessivo com o então presidente da legenda trouxe consequências políticas para a campanha de Geraldo Alckmin na eleição presidencial de 2018, ano em que, pela primeira vez desde 1994, o partido não chegou ao segundo turno.

"A investigação deve prosseguir. Sem nenhuma obstrução ou contestação por parte do PSDB. Mas não podemos fazer juízo antes do julgamento final pela Justiça", disse ao blog um dos principais caciques do PSDB.

