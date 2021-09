Um dia após vitória do SPD na Alemanha, Lula se reúne com representante da sigla no Brasil

Lula e Gleisi Hoffmann estiveram com Christoph Heuser e saudaram a vitória dos sociais-democratas alemães, que têm histórico de proximidade com o PT edit

Fórum - O ex-presidente Lula (PT) não perdeu tempo e, nesta segunda-feira (27), um dia após a vitória do SPD (Partido Social-Democrata) nas eleições da Alemanha, se reuniu com um representante da sigla alemã no Brasil.

Junto com a presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), Lula esteve com na parte da tarde com Christoph Heuser, representante da Fundação Friedrich Ebert Brasil, que é ligada ao SPD.

“Junto com Lula tive a satisfação de receber Christoph Heuser, da Fundação Friedrich Ebert, do SPD, partido q ganhou maior número de cadeiras no parlamento alemão. Parabenizamos a vitória e desejamos q o governo da social democracia seja p/ampliar o bem estar do povo!”, escreveu Gleisi ao publicar uma foto do encontro em suas redes sociais. Lula, por sua vez, compartilhou a imagem em seu perfil oficial.

Junto c/ @LulaOficial tive a satisfação de receber Christoph Heuser, da Fundação Friedrich Ebert, do SPD, partido q ganhou maior número de cadeiras no parlamento alemão. Parabenizamos a vitória e desejamos q o governo da social democracia seja p/ampliar o bem estar do povo! pic.twitter.com/hHXGrhghR7 — Gleisi Hoffmann (@gleisi) September 27, 2021

