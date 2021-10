Veto de Bolsonaro "é mais um ganho na biografia de Jango", diz João Vicente Goulart, filho do ex-presidente

Apoie o 247

Revista Fórum - O filósofo e escritor João Vicente Goulart, filho do ex-presidente João Goulart, o Jango, não se surpreendeu com a atitude do atual presidente da República. Jair Bolsonaro vetou projeto de lei, que homenageava o ex-presidente, deposto pelo golpe militar de 1964.

Goulart acha que Bolsonaro vetar o nome do pai “é mais um ganho na biografia gigante do Jango. Dentro da nossa história brasileira, Jango foi um vulto enorme e está sendo a cada dia mais revisto, não só pela Academia, mas por muitos partidos que hoje estão colocando como prioridade para a nação o nacional-desenvolvimentismo, que, sem dúvida alguma, incorpora muitas reformas de base de Jango”, disse.

“Agora, se o Bolsonaro não compreende a história nacional, é um problema dele”, afirmou Goulart, em entrevista à Fórum.

