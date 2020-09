Voto de Marco Aurélio por depoimento escrito de Bolsonaro irrita e divide ministros do STF

Ministros do STF defendem que uma decisão do ministro Celso de Mello, relator original do caso, não deve ser discutida na Corte sem sua presença, o que foi ignorado por Marco Aurélio edit

247 - O voto do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (24) para que Jair Bolsonaro (sem partido) deponha por escrito no inquérito que apura tentativa de interferência na Polícia Federal irritou colegas da Corte, de acordo com Daniela Lima, da CNN.

O incômodo surgiu com a divulgação do voto do magistrado, que vai na contramão do que havia decidido o relator original do caso, ministro Celso de Mello, decano do Supremo que está de licença médica.

Os ministros do STF não gostam da ideia de discutir uma decisão do decano sem que ele esteja presente. Por este motivo, a atitude de Marco Aurélio foi alvo de críticas.

Um dos mais incomodados com a situação é o presidente do STF, ministro Luiz Fux.