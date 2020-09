Marco Aurélio vota para Bolsonaro depor por escrito no inquérito que apura tentativa de interferência na PF

O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, apresentou seu voto para que Jair Bolsonaro possa depor por escrito no inquérito que apura tentativa de interferência na Polícia Federal. O julgamento acontecerá no plenário da corte entre os dias 2 e 9 de outubro edit

247 - O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou seu voto nesta quinta-feira (24) para que Jair Bolsonaro (sem partido) possa depor por escrito no inquérito que apura tentativa de interferência na Polícia Federal. A reportagem é da emissora CNN.

"A interpretação histórica, sistemática e teleológica do Código de Processo Penal deságua na possibilidade de a audição do Presidente da República, na qualidade de testemunha, investigado ou réu, ser por escrito", escreveu Marco Aurélio, em seu voto.

O julgamento acontecerá no plenário da corte entre os dias 2 e 9 de outubro. Marco Aurélio, segundo ministro mais antigo do STF, assumiu a análise do caso porque o decano Celso de Mello está afastado por licença médica, acrescenta a reportagem.

Celso de Mello havia determinado que Bolsonaro prestasse depoimento presencial afirmando que a prerrogativa de depor por escrito somente pode ser concedida nos casos em que o presidente figure como testemunha ou vítima. Bolsonaro está na condição de investigado.