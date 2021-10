"Acredito muito na solução desse impasse nas próximas semanas", diz Pacheco sobre sabatina de Mendonça

Tem aumentado a pressão sobre o presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Davi Alcolumbre, que é responsável por marcar a sabatina do indicado ao STF, para que agende a audiência de André Mendonça edit

247 - Em entrevista a jornalistas na noite desta quarta-feira (13), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), afirmou que tem confiança no presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), para solucionar o impasse acerca da sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

Senadores têm articulado uma manobra para que a sabatina, de responsabilidade da CCJ e que deve ser agendada pelo presidente da comissão, ocorra no plenário do Senado, já que Alcolumbre tem se mostrado contra a realização da audiência.

"Acredito plenamente que possa ser resolvida na CCJ, tal como se determina a norma, que a CCJ tem essa atribuição da sabatina. É a comissão especializada para uma aferição da qualidade das condições de um indicado para o STF. Acredito muito na solução no âmbito da CCJ e, aí sim, com o parecer da CCJ, é que se possa deliberar no plenário", declarou Pacheco. "Acredito muito na solução desse impasse nas próximas semanas".

Questionado sobre o que faria caso Alcolumbre, mesmo após seus apelos, continuasse a travar a sabatina, Pacheco saiu pela tangente e elogiou o colega senador: "não posso falar por hipótese. Acredito muito na solução no âmbito da CCJ e tenho plena confiança na capacidade, na sabedoria e no exercício pleno das prerrogativas do presidente Davi Alcolumbre, que é um ex-presidente do Senado que merece nosso respeito, que deu uma grande contribuição para o país quando foi presidente do Senado e que dará também como presidente da CCJ. Não tenho dúvida em uma solução dentro da normalidade regimental, constitucional".

