Contra Alcolumbre, senadores querem levar sabatina de Mendonça para o plenário do Senado

247 - Diante da indisposição do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), para marcar a sabatina do ex-ministro André Mendonça, indicado por Jair Bolsonaro a uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), senadores pedirão ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que a sabatina seja realizada no plenário.

De acordo com Lauro Jardim, do jornal O Globo, parlamentares afirmam que o regimento interno do Senado estipula que proposições sejam votadas pela CCJ em 20 dias. A indicação de Mendonça foi enviada ao colegiado em 18 de agosto.

Os senadores argumentam então que, com o fim do prazo, Pacheco pode determinar que a sabatina seja feita no plenário.

