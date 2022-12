"Agora é hora de trabalhar e cumprir a missão que o povo nos confiou", diz Alckmin após diplomação

"Enfrentamos as ameaças mais graves contra a ordem democrática estabelecida pela Constituição de 1988", disse o vice-presidente eleito edit

247 - O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) destacou nesta segunda-feira (12) pelo Twitter que é "hora de trabalhar e cumprir a missão que o povo nos confiou por uma vida mais digna, justa e próspera".

"O presidente @LulaOficial me confiou uma missão cívica ao me convidar a estar ao seu lado nesta chapa. Nossa diplomação hoje não poderia ser mais emocionante. Nós nos dedicamos e enfrentamos as ameaças mais graves contra a ordem democrática estabelecida pela Constituição de 1988", disse.

Alckmin e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva foram diplomados nesta segunda-feira (12) pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Em seu discurso, Lula destacou que o Brasil precisa retomar o desenvolvimento e os direitos dos trabalhadores.

Na mesma cerimônia, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, afirmou que o Judiciário brasileiro vai punir os responsáveis por esquemas de fake news e de ataques à Justiça Eleitoral.

Agora é hora de trabalhar e cumprir a missão que o povo nos confiou por uma vida mais digna, justa e próspera. 📸 @ricardostuckert e Alejandro Zambrana/Secom/TSE pic.twitter.com/stORC6UIjW December 12, 2022

