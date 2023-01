Agressor de Zanin é indiciado por ameaça, injúria e incitação ao crime

Apoie o 247

247 - Luiz Carlos Bassetto Júnior, 29, identificado como o agressor do advogado Cristiano Zanin , foi indiciado pela Polícia Civil do Distrito Federal pelos crimes de ameaça, injúria e incitação ao crime, informa o blog do Ancelmo Gois do jornal O Globo.

O Termo Circunstanciado foi apresentado nesta quarta-feira (25) ao 2º Juizado Especial Criminal de Brasília.

Conclusão da Polícia Civil do DF (Photo: Reprodução / Blog do Ancelmo Gois do Jornal O Globo) Reprodução / Blog do Ancelmo Gois do Jornal O Globo

No dia 11 de janeiro, Basseto havia abordado Zanin no aeroporto de Brasília enquanto o filmava e ameaçava agredi-lo. Nas imagens, o fascista bolsonarista chamava o advogado de "corrupto" e dizia literalmente que ele deveria ser agredido. Durante a agressão, Zanin manteve o autocontrole e não revidou.

A TV 247 publicou em primeira mão a foto do agressor , após apuração do repórter Marcelo Auler com base em fontes da área da Segurança Pública.

