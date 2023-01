Zanin confirma foto de agressor, que já estaria fora do Brasil

A reportagem do Brasil247 foi ao escritório do empresário e gravou conversa por telefone; ele nega agressões ao advogado de Lula edit

Por Marcelo Auler e Rodrigo Vianna, de Brasília e São Paulo, para o 247

O advogado Cristiano Zanin, responsável pela defesa do presidente Lula, confirmou à nossa reportagem que o homem que o ameaçou no Aeroporto de Brasília, na manhã de quarta feira, é o mesmo que aparece na foto publicada nessa quinta-feira (12) com exclusividade pelo Brasil 247.

Fontes da área de segurança pública na capital federal haviam feito a identificação do agressor, informando que se trata de Luiz Carlos Bassetto Júnior, de 29 anos, residente em São Paulo - como revelado em primeira mão, ao vivo, no Boa Noite 247 da última quinta-feira.

Autoridades federais monitoram os movimentos de Bassetto, que teria saído do Brasil logo após a agressão verbal a Zanin, rumo a Flórida, onde também se esconde o chefe da extrema direita golpista - o ex presidente Jair Bolsonaro.

Ao abordar Zanin dentro do banheiro do Aeroporto, o agressor ameaçou o advogado e disse que ele merecia apanhar, por ter feito a defesa de Lula. A cena foi gravada pelo proprio agressor, que aparecia no espelho do banheiro. Zanin manteve-se calmo e depois denunciou o extremista.

Na Junta Comercial de São Paulo, Luiz Carlos Basseto Júnior consta como sócio de duas empresas da área de tecnologia: a Handle Soluções e a MF2B Soluções. Esta última adota o nome fantasia de Tech Digital e funciona num prédio comercial na rua Américo Brasiliense, na zona sul de São Paulo.

Prédio onde funciona uma das empresas de Luiz Carlos Bassetto Júnior, na zona sul de São Paulo (Photo: Rodrigo Vianna)





A reportagem do Brasil 247 esteve na sede da empresa de Bassetto Júnior, mas a atendente na portaria informou que não havia ninguém no escritório no início da tarde desta sexta-feira. Tentamos também contato pelos telefones comerciais das duas empresas, sem sucesso.

Por um número de telefone celular, conseguimos finalmente conversar com um homem que se identificou como Luiz Carlos Bassetto. Estranhamente, tão logo informado do motivo de nosso contato, ele avisou que passaria a gravar a ligação e que entregaria o caso a seu advogado, apesar de negar que tenha sido o autor das ameaças a Zanin.

O homem afirmou desconhecer o episódio no Aeroporto mas aparentemente cometeu um deslize: "nem estive em Brasília naquele dia". Detalhe: a reportagem não havia dito que a ameaça ocorrera na capital federal. Mas ele parecia saber.

Ao fim deste texto, um vídeo traz imagens e mais informações sobre o caso, incluindo trecho da conversa telefônica com Bassetto.

O Conselho Federal da OAB aprovou a realização de um ato de desagravo a Zanin, que havia sido solicitado em petição pública do Grupo Prerrogativas, com mais de 500 assinaturas.

Zanin teve papel fundamental na defesa de Lula, ao sustentar desde o início da Lava-Jato que a operação era baseada no lawfare, na perseguição política e no uso do judiciário para fins eleitoreiros.

O advogado de Lula é odiado pelos extremistas que apoiam Bolsonaro e que não se conformam com o fato de o Judiciário ter reparado a injustiça histórica cometida por Sérgio Moro e seus parceiros - atestando a inocência de Lula, e abrindo assim caminho para que ele fosse eleito pela terceira vez como presidente.





