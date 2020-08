Ala do governo quer ampliar gastos para projetar popularidade de Bolsonaro para 2022

247 - Um grupo liderado pelos ministros Rogério Marinho (Desenvolvimento Regional), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) e Tarcísio Gomes de Freitas (Infraestrutura) defende que o governo gaste mais a partir deste ano para projetar a popularidade de Jair Bolsonaro objetivando uma campanha para o processo eleitoral de 2022. A informação é do jornal O Globo.

As recentes viagens de Bolsonaro ao Piauí, Bahia e Rio Grande do Sul nos últimos dias também fazem parte da estratégia do Palácio do Planalto, acrescenta a reportagem. No entanto, para manter uma carteira robusta de obras públicas será necessário gastar mais que o espaço reservado no Orçamento, sob risco de deteriorar a situação fiscal do país.

O governo também deve investir fortemente no programa Renda Brasil, para substituir o Bolsa Família e buscar aprovação para se reeleger.

