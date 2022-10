Alexandre de Moraes proíbe críticas do PT às falas de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão polêmica neste domingo (16) e determinou que o PT remova de suas redes sociais as críticas que fez às falas de cunho pedófilo de Jair Bolsonaro. A decisão também se estende às redes sociais TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Youtube, Telegram e Kway.

Na decisão, Moraes cita, inclusive, publicação da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Segundo o ministro, o post de Gleisi se “descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do Representante, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente, diante da autoria de fato grave (pedofilia)”.

No entendimento de Moraes, mesmo Bolsonaro tendo admitido que "pintou um clima" entre ele e meninas que 14 anos, as postagens traziam “fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual”.

As plataformas têm até as 20h deste domingo para excluir o vídeo. Caso descumpram, deverão pagar multa diária de R$ 100 mil.

