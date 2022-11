Amoêdo diz que tentativa do Novo de criar CPI contra STF e TSE estimula o golpismo: ‘Inaceitável’

Deputados bolsonaristas se referem ao colegiado como “CPI do Abuso de Autoridade”. Trata-se, porém, de uma reação às decisões do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE edit

Carta Capital - Ex-presidente do Novo e ex-candidato à Presidência da República, o empresário João Amoêdo criticou a mobilização de seu partido para abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito contra o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal.

A iniciativa partiu do deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS). Segundo ele, 181 deputados assinaram o requerimento – 10 a mais que o mínimo necessário. Deputados bolsonaristas se referem ao colegiado como “CPI do Abuso de Autoridade”. Trata-se, porém, de uma tentativa de reagir especialmente a decisões de Alexandre de Moraes, presidente do TSE e ministro do STF.

“É inaceitável o Novo liderar o pedido de CPI contra o STF e o TSE nesse momento. Uma ação que tem como objetivo incentivar a manutenção de manifestações golpistas e tumultuar a democracia. O partido descumpre seu estatuto e se distancia ainda mais dos princípios da sua fundação”, escreveu Amoêdo nas redes sociais.

