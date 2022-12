Anielle Franco será ministra da Igualdade Racial e Douglas Belchior deve ficar com Fundação Palmares

A ativista Anielle Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco, teve um encontro nesta quarta-feira (21) com o presidente eleito para formalizar o processo de nomeação edit

247 - A ativista Anielle Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco, será a futura ministra da Igualdade Racial do governo do presidente diplomado Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ela teve um encontro nesta quarta-feira (21) com o petista para formalizar o processo de nomeação, que deve acontecer na manhã desta quinta-feira (22).

Anielle passou a contar com o apoio de setores dos movimentos antirracistas, como a Coalizão Negra por Direitos.

O ativista Douglas Belchior (PT) deve ficar com a presidência da Fundação Palmares. Ele foi candidato a deputado federal por São Paulo e presidente da ONG de educação popular Uneafro.

