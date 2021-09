Após cinco anos, Facebook retira postagens nazistas feitas por promotora bolsonarista

Promotora Marya Olímpia Ribeiro Pacheco é autodeclarada integrante da "milícia das mídias sociais" de Jair Bolsonaro e seguidora do astrólogo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo edit

247- O Facebook removeu, nesta quarta-feira (22), as postagens com conteúdo nazista feitas pela promotora Marya Olímpia Ribeiro Pacheco, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT). "Não permitimos conteúdo que elogia, apoia ou representa o nazismo e removemos conteúdos violadores mencionados pela reportagem”, informou o Facebook, por meio de nota”, informou a plataforma em nota, segundo o jornal O Globo. A reportagem foi publicada pelo site Congresso em Foco.

As postagens na página pessoal da servidora foram feitas no dia 17 de setembro de 2016, mas até a manhã desta terça-feira (22) ainda estavam ativas. Ao todo, foram sete postagens de cunho nazista, com exlatações a Adolf Hitler e imagens da suástica.

Marya é autodeclarada integrante da "milícia das mídias sociais" de Jair Bolsonaro e seguidora do astrólogo Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo.

