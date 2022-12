Aprovada na CCJ, PEC da Transição será votada nesta quarta no plenário do Senado

Apoie o 247

ICL

247 - Aprovada nesta terça-feira (6) na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal, a PEC da Transição será votada nesta quarta-feira (7) no plenário da Casa, segundo o jornal O Globo.

Na CCJ, o valor a ser liberado do teto de gastos foi reduzido em R$ 30 bilhões. Assim, o impacto da PEC ficará em R$ 168 bilhões. A vigência da PEC foi mantida em dois anos.

A proposta inicial previa a liberação de R$ 198 bilhões, sendo R$ 175 bilhões para pagar o Bolsa Família de R$ 600 e mais R$ 150 por criança de até 6 anos em 2023.

O senador Jaques Wagner (PT-BA), articulador da PEC no Senado, afirmou que a equipe do governo eleito concordaria com a redução de R$ 30 bilhões.

Então, o texto foi aprovado liberando R$ 145 bilhões. "Os outros R$ 30 bi virão dos R$ 105 bi que estavam previstos no Orçamento para o programa", esclarece a reportagem.

Os R$ 22,9 bilhões, resultado de excesso de arrecadação, seguirão fora do teto, para investimentos, como na proposta original do governo eleito. A sobra no Orçamento para recompor a verba de programas como merenda escolar e Farmácia Popular é de R$ 75 bilhões.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.