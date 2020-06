Aras pede depoimento de Bolsonaro em inquérito no STF

247 - O procurador-geral da República, Augusto Aras, concordou com um pedido da Polícia Federal (PF) pela defesa do depoimento de Jair Bolsonaro no inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal (STF) por conta das denúncias do ex-ministro Sergio Moro sobre a interferência na PF. A medida ainda deve ser autorizada pelo ministro relator do caso na corte, o decano Celso de Mello.

Nesta terça-feira, 2, o ex-procurador-geral da República (PGR) Claudio Fonteles defendeu que Augusto Aras, já deveria ter denunciado Bolsonaro à Justiça pelo crime de prevaricação, com base nos fatos revelados desde a demissão de Sérgio Moro.

