Arthur Lira condena fala transfóbica de deputado bolsonarista: 'Câmara não é palco para discurso preconceituoso'

Apoie o 247

ICL

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), criticou nesta quarta-feira (8) pelo Twitter o discurso transfóbico feito pelo deputado federal bolsonarista Nikolas Ferreira (PL-MG).

"O Plenário da Câmara dos Deputados não é palco para exibicionismo e muito menos discursos preconceituosos. Não admitirei o desrespeito contra ninguém. O deputado Nikolas Ferreira merece minha reprimenda pública por sua atitude no dia de hoje", disse.

"A todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos minha solidariedade", continuou Lira, que não informou se parlamentares do Conselho de Ética da Câmara tentarão punir o deputado do PL.

Em seu discurso, Ferreira disse que "as mulheres estão perdendo seu espaço para homens que se sentem mulheres". "Para vocês terem ideia do perigo que é isso, eles estão querendo colocar a imposição de uma realidade que não é a realidade", continuou. "Mulheres, retomem sua feminilidade, tenham filhos, amem a maternidade, formem sua família. Dessa forma, vocês colocarão luz no mundo e serão, com certeza, mulheres valorosas".

A todas e todos que se sentiram ofendidas e ofendidos minha solidariedade. March 8, 2023

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.