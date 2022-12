Às vésperas da posse de Lula, Exército confirma desmobilização do acampamento no QG em Brasília

Os bolsonaristas estão no local desde o fim do segundo turno eleitoral, que deu vitória a Lula da Silva (PT), e questionam o resultado da eleição presidencial edit

247 — O Exército confirmou que o acampamento bolsonarista em frente ao Quartel-General em Brasília está sendo desmobilizado, informou o Metrópoles . Os bolsonaristas estão no local desde o fim do segundo turno eleitoral, que deu vitória a Lula da Silva (PT), e questionam o resultado da eleição presidencial.

Nesta quarta-feira, 28, o Centro de Comunicação Social do Exército informou à reportagem que “muitos manifestantes têm deixado o local de forma espontânea”. Ainda, os militares do Comando Militar do Planalto auxiliam na desmontagem das estruturas abandonadas na área do Setor Militar Urbano, segundo o Exército, para melhorar “a circulação e segurança do local”.

“Por fim, ressalta-se que todas as ações têm sido conduzidas em estreita coordenação com os órgãos do Governo do Distrito Federal (GDF), com os quais se mantém permanente integração”, disse.

O Exército se comprometeu com o GDF a desmontar o acampamento até o dia 1º, quando ocorre a posse de Lula. É uma questão de segurança. O chefe da Casa Civil do DF, Gustavo Rocha, foi elencado como interlocutor do GDF com o grupo de transição do governo eleito.

