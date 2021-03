Assessor do GSI, general é internado com Covid-19 em Brasília

Chefe da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos do GSI, general Carlos Roberto de Sousa Peixoto, foi internado na última quinta-feira (18) em função do agravamento do seu estado de saúde edit

247 - O chefe da Assessoria de Planejamento e Assuntos Estratégicos do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), general Carlos Roberto de Sousa Peixoto, que está internado desde a quinta-feira (18) no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, teve um agravamento do seu estado de saúde em função de complicações decorrentes da Covid-19.

De acordo com o jornal O Globo, o GSI confirmou a internação, mas informou que por questões éticas, os detalhes médicos sobre o paciente só podem ser fornecidos pela própria família”.

Peixoto, que é auxiliar do ministro Augusto Heleno vinha alternando o trabalho presencial, no Palácio do Planalto, com o remoto. O último dia em que o militar esteve presencialmente no gabinete foi no dia 11 de março.

No início do mês, o ajudante de ordens Silvio Kammers, morreu em decorrência da Covid-19. Poucos dias após o falecimento do auxiliar, Jair Bolsonaro voltou a defender o uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra o coronavírus e disse desconhecer que algum funcionário do Palácio do Planalto tivesse precisado ser internado por ter contraído a doença.

