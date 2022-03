Ato pela Terra na Esplanada dos Ministérios denuncia incentivos a agrotóxicos, desmatamento e garimpo em terras indígenas

Apoie o 247

247 - Convocado pelo cantor e compositor Caetano Veloso, o Ato pela Terra, realizado nesta quarta-feira (9), na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, reuniu artistas e representantes de movimentos sociais em protesto contra o “pacote de destruição”. O PL 6.299/2002 que amplia a margem para autorização para a inserção de novos agrotóxicos no mercado, incentivando o desmatamento e garimpo em terras indígenas, informa o jornal Correio Brasiliense.

"O país vive hoje sua maior encruzilhada ambiental desde a democratização. O desmatamento na Amazônia saiu do controle. As proteções sociais e ambientais construídas nos últimos 40 anos vêm sendo solapadas. A nossa credibilidade internacional está arrasada. O prejuízo é de todos nós”, pontuou Caetano ao entregar o manifesto ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG).

Além dos artistas, centenas de pessoas faziam protestos em frente à Esplanada dos Ministérios contra o pacote da destruição que incentiva agrotóxicos, desmatamento e garimpo em terras indígenas.

Pela manhã, cerca de 150 indígenas, de oito povos da Bahia, reuniram-se em frente à Esplanada, em protesto contra a liberação de mineração em terras indígenas.

Defensor das atividades extrativistas na Amazônia desde que assumiu o poder em 2019, Bolsonaro tentou acelerar projetos no Congresso para flexibilizar as regulamentações ambientais e enfrentou protestos internacionais pelo aumento do desmatamento na maior floresta tropical do mundo.

Assista aos vídeos:

"O Senado tem o poder e a responsabilidade de impedir mudanças legislativas irreversíveis", alertou Caetano no discurso que fez ao entregar o manifestohttps://t.co/B9fPZM6xDx pic.twitter.com/xGTeFVEWZa CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 9, 2022

Manifestantes protestam contra projetos de lei que incentivam agrotóxicos, desmatamento e garimpo em terras indígenas pic.twitter.com/wojJIHKBE9 — Correio Braziliense (@correio) March 9, 2022