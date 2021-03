Bia Kicis compartilha vídeo em apresentador bolsonarista Sikêra Jr. faz escárnio com gesto supremacista de Filipe Martins

Deputada bolsonarista Bia Kicis (PSL-DF) defendeu o gesto supremacista de Filipe Martins e compartilhou um vídeo em que o apresentador Sikêra Jr faz escárnio com a atitude do assessor da presidência da República edit

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) foi ao Twitter defender o gesto supremacista branco do assessor internacional da presidência da República, Filipe Martins. A parlamentar compartilhou um vídeo em que o apresentador bolsonarista Sikêra Jr. faz escárnio com o gesto, ao arrumar a lapela do seu terno.

"O grande @sikerajr captou bem o espírito da coisa. A perseguição aos apoiadores do Presidente @jairbolsonaro está beirando as raias da loucura. @filgmartin, aguente firme. Quem te conhece sabe da sua idoneidade", disse Bia na rede social.

A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio Grande do Sul pediu investigação contra Martins.

O assessor fez dois e não apenas um gesto neonazista no último dia 24 de março durante uma sessão do Senado.

