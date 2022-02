Bia Kicis, que apresentou projeto para criminalizar "falsas acusações de nazismo", já tirou foto com neta do ministro de Hitler

O PL ocorre em meio ao debate envolvendo Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, que defendeu a possibilidade de legalização de um partido nazista no Brasil edit

247 - A deputada federal Bia Kicis (PSL), que protocolou na segunda-feira, 14, um projeto de lei (PL) para criminalizar a falsa acusação de nazismo, já tirou foto e se reuniu com neta do ministro de Adolf Hitler, uma deputada alemã neonazista, Beatrix Von Storch, do partido alemão de extrema-direita Alternativa para Alemanha.

Von Storch é neta de Lutz Graf Schwerin von Krosigk, ministro das Finanças de Adolf Hitler, e também se reuniu com Jair Bolsonaro.

O PL ocorre em meio ao debate envolvendo Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, e o deputado federal Kim Kataguiri (DEM), que defenderam a possibilidade de legalização de um partido nazista no Brasil.

"Temos visto a banalização de acusações de nazismo de tal forma a assassinar a reputação de pessoas", afirmou a parlamentar. Ela também citou o caso do assessor especial Felipe Martins, denunciado pelo Ministério Público Federal por fazer gesto supremacista branco durante uma sessão do Senado.

"Nenhum cidadão pode ser banalmente chamado, nem por humor ou charge, de nazista. É uma imputação gravíssima, incomparável, sem precedentes. Nazismo deve mesmo ser crime, assim como a falsa acusação de nazismo, que levianamente tem sido feita contra opositores políticos", diz a deputada bolsonarista.

O projeto também é assinado pelos deputados Bibo Nunes (PSL), Carla Zambelli (PSL), Alê Silva (PSL), Junio Amaral (PSL), Guiga Peixoto (PSL) e Daniel Silveira (PSL), preso após publicar vídeo nas redes sociais atacando ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

“Será que Kicis quer fazer isso para poder se encontrar e tirar fotos despreocupada com pessoas como Beatrix von Storch, neta de ministro de Hitler e liderança do AfD, da extrema-direita alemã?”, questionou o perfil do Judeus pela Democracia no Twitter.

Bia Kicis apresentou projeto de lei para criminalizar "falsas acusações de nazismo".



Será que Kicis quer fazer isso para poder se encontrar e tirar fotos despreocupada com pessoas como Beatrix von Storch, neta de ministro de Hitler e liderança do AfD, da extrema-direita alemã? pic.twitter.com/FBZES3eMGp — Judeus pela Democracia - Oficial (@jpdoficial1) February 16, 2022

