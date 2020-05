Bolsonaristas montam acampamento em Brasília para defender governo e contra Congresso

Fórum - Um grupo que se identifica como “Acampamento dos 300” montou diversas barracas, todas iguais, em frente ao Palácio do Planalto na madrugada deste domingo (3). Em publicação, o perfil “Gabinete do Ódio”, que se identifica como “a loja oficial do gabinete do ódio” no Twitter, diz que o camping é “em defesa do governo e contra quem atrapalhar o bom andamento dele”.



Fundado pela deputada Carla Zambelli (PSL-SP), o movimento Nas Ruas compartilhou uma foto do acampamento nas redes em que aparece uma faixa pedindo a reúncia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Leia a íntegra na Fórum. Confira.

Começou o acampamento dos 300 em Brasília. Em defesa do governo e contra quem atrapalhar o bom andamento dele.



Temos representantes do Gabinete do ódio por lá. #300emBrasilia #ApoioBolsonaro pic.twitter.com/iOC8oN86Z2 — Gabinete do Ódio (@GDOLoja) May 3, 2020





Brasília amanheceu assim. Acampamento pró @jairbolsonaro em frente ao Congresso Nacional. É o povo na rua. Sem líderes, sem movimentos, só o povo mesmo, aquele de quem emana todo o Poder, segundo a Constituição que tantos estão a rasgar. pic.twitter.com/too4TTZqn4 May 3, 2020









O povo perdeu a paciência meus queridos ,agora vai! Todos estão convidados para o acampamento dos 300 #GolpeDeEstado pic.twitter.com/TSLTqa8wgO — Mah 1⃣👈 (@mah_arrobinha) May 2, 2020

