Bolsonaro defende atraso em boletins de Covid: “acabou matéria no JN”

247 - Jair Bolsonaro admitiu nesta sexta-feira (5) ser favorável aos novos horários de divulgação de relatórios com dados consolidados do novo coronavírus pelo Ministério da Saúde e indicou que um dos objetivo seria realmente não incluir esses números nos telejornais, conforme foi divulgado pela imprensa ao longo da tarde.

Desde a demissão dos então ministros da Saúde Henrique Mandetta e Nelson Teich, os relatórios passaram a ser divulgados cada vez mais tarde e as entrevistas coletivas deixaram de ser diárias. Os dados de casos e óbitos passaram a ser divulgados apenas às 22h, mesmo tendo sido atualizados três horas antes, às 19h.

Na noite desta sexta, questionado por repórteres na porta do Palácio da Alvorada sobre o novo horário da divulgação, Bolsonaro respondeu em tom de brincadeira: “agora acabou matéria no Jornal Nacional”. “Tem que divulgar os dados consolidados do dia”, defendeu, sem mencionar, porém, que os dados ficam consolidados 19h.

“Não interessa quem deu a ordem, acho que é justo sair dez da noite com os dados mais consolidados. Ninguém quer correr para atender à Globo”, criticou ainda, chamando a emissora de "TV Funerária". “Se ficar pronto antes, tudo bem, mas ninguém vai correr até às nove para atender a Globo, a TV Funerária”, declarou.

