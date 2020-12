Bolsonaro bate recorde e fecha o ano sendo alvo de 51 pedidos de impeachment

Jair Bolsonaro encerrou 2020 com mais pedidos de impeachment recebidos por um presidente em um ano edit

247 - Jair Bolsonaro fechou 2020 com mais pedidos de impeachment já recebidos por um presidente em um ano no Brasil desde a redemocratização. Foram 51 pedidos impetrados na Câmara dos Deputados.

Com o número, Bolsonaro ficou à frente de Dilma Rousseff — com 37 pedidos em 2015 —, Fernando Collor — que somou 24 em 1992 —, e Michel Temer — com 23 em 2017, informa o colunista Guilherme Amado, da Época .

