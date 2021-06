Bolsonaro decide que vaga no STF vai para André Mendonça

Ex-ministro da Justiça e atual chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça, foi humilhado pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes durante discussão sobre abertura dos cultos religiosos para o público edit

Lucas Rocha, Fórum - O presidente Jair Bolsonaro vai cumprir a promessa de indicar um ministro “terrivelmente evangélico” para o Supremo Tribunal Federal (STF), apesar de não ter certeza de que o nome será aprovado no Senado Federal. O atual chefe da Advocacia-Geral da União (AGU), André Mendonça, deve ser o agraciado com a indicação.

Bolsonaro se reuniu nesta sexta-feira (11) com o procurador-geral da República, Augusto Aras, para comunicá-lo da decisão, que visa cumprir com a promessa feita no passado de agradar a base evangélica.

“Se o Senado quiser rejeitar, é problema deles. Fiz minha parte”, teria dito o presidente, segundo a coluna Radar, da Veja. Em 5 de julho, o ministro Marco Aurélio Mello se aposenta do tribunal.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.