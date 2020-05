Bolsonaro defende intervenção militar: ‘nós queremos o artigo 142’

247 - Em reunião ministerial do governo federal, de 22 de abril, Jair Bolsonaro defendeu o artigo 142 da Constituição, que permite a intervenção militar no País. Ele falou que está “se lixando” sobre manifestantes que levantaram placas em defesa do AI-5 (que consolidou a Ditadura Militar de 1964 com mais repressão e censura), pois “não existe mais”.

Ele destacou, porém, que defende a intervenção militar. “Nós queremos fazer cumprir o artigo 142. Todo mundo quer fazer cumprir o artigo 142”, afirmou. Ele ainda destacou que para ele defender a ditadura e os militares de direita não é problema e que ninguém fala nada quando ocorrem atos de apoio a dirigentes de esquerda Che Guevara e Mao Tse-Tung na Câmara de Deputados e quando os partidos de esquerda fazem congressos em defesa de Fidel Castro. Confira um trecho.

AI-5 nada, aqui é artigo 142. Bolsonaro defende militantes que pedem intervenção militar constitucional. pic.twitter.com/mKPvpPHo9Y May 22, 2020

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.