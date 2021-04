Bolsonaro diz a evangélicos que colocará André Mendonça no STF

Jair Bolsonaro disse a líderes evangélicos que o AGU, André Mendonça, será nomeado para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) quando vaga for aberta, em julho, com a aposentadoria do decano da Corte, Marco Aurélio Mello edit

247 - Jair Bolsonaro disse a líderes evangélicos, nesta terça-feira, 20, que o advogado-geral da União (AGU), André Mendonça, será nomeado para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) quando vaga for aberta, em julho, com a aposentadoria do decano da Corte, Marco Aurélio Mello, segundo o jornal Estado de S.Paulo.

Segundo o empresário Silas Malafaia, da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, afirmou não ter sido a primeira vez que Bolsonaro anunciou essa possibilidade.

"Ele já tinha falado comigo no dia 15 de março, quando estive (no Palácio do Planalto) para propor um jejum e estava com oito líderes. Ontem (segunda-feira, 19), ele confirmou, mais uma vez. Isso já é uma verdade e o André é favoritíssimo. Não tem para ninguém", disse.

Malafaia defende a indicação do evangélico para o STF para que Bolsonaro não se queime com a base evangélica.

"Por que o presidente vai se queimar? O maior grupo de apoio dele são os evangélicos. Lembre-se: não fomos nós que pedimos isso. Ele fala isso desde a campanha eleitoral", afirmou.

Bolsonaro já havia prometido uma pessoa “terrivelmente evangélica” no Supremo em 2019, mas acabou nomeando Kássio Nunes Marques para a vaga aberta com a saída de Celso de Mello.

A nomeação causou uma crise entre determinados setores evangélicos. O próprio Malafaia ficou descontente e ameaçou romper com o governo.

