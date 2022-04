Bolsonaro é aconselhado a não participar de ato em defesa de Daniel Silveira

Apoie o 247

ICL

247 - Aliados de Jair Bolsonaro defendem que ele não participe dos atos em apoio ao deputado Daniel Silveira neste domingo, 1º. O parlamentar foi condenado no STF a prisão por declarações atacando a instituição, mas teve graça concedida pelo chefe de governo. A informação é da Folha de S.Paulo.

Integrantes do Legislativo e do Judiciário temem que, com ou sem a presença do chefe do Executivo, as manifestações possam reeditar os atos de 7 de setembro do ano passado.

Salvador, Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília devem sediar manifestações. Bolsonaro ainda não definiu se comparecerá ao ato em Brasília, que deve ocorrer em frente ao Congresso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O entorno de Bolsonaro diz que ele somente comparecerá caso a manifestação atraia um grande número de pessoas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE