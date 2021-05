Bolsonaro sobrevoa de helicóptero ato que pede intervenção militar

Atos defenderam medida não prevista na Constituição: militares no poder com Bolsonaro na presidência, ou seja, sem o STF e o Congresso Nacional edit

247 - Jair Bolsonaro usou neste sábado um helicóptero das Forças Armadas para sobrevoar a Esplanada do Ministérios, onde algumas centenas de pessoas se reuniram.

Manifestações aconteceram também em Copacabana, no Rio de Janeiro, na Avenida Paulista, em São Paulo, e no Parque Moinhos de Vento, em Porto Alegre, além de outras capitais.

Os atos reuniram muito menos apoiadores do que nas edições do ano passado.

Nas redes sociais, os bolsonaristas subiram a hashtag "Eu Autorizo", em referência a uma fala de Bolsonaro, há cerca de duas semanas, em que o presidente disse que esperava "um sinal do povo" para agir, sem deixar claro a que tipo de ação estava se referindo.

Nas manifestações, algumas faixas defendiam uma "intervenção militar com Bolsonaro no poder", além da aprovação do voto impresso e o fim das medidas de restrição de circulação decretadas nos Estados para conter a pandemia de covid-19.

Eduardo Bolsonaro participou do ato em Brasília. Ele estava com a máscara no queixo e em meio a apoiadores que também não usavam a proteção contra covid-19.









