Bolsonaro vai a cavalo encontrar o gado bolsonarista

247 - Em mais um gesto de pleno descuido com a saúde da população, Jair Bolsonaro foi a cavalo encontrar seus apoiadores, que iniciaram uma manifestação em Brasília (DF) e novamente com dizeres contra o Supremo Tribunal Federal.

Bolsonaro segue violando as recomendações de autoridades de saúde, que pedem o distanciamento social para diminuir a propagação do coronavírus, que já deixou o Brasil em segundo lugar no ranking mundial de confirmações (501,9 mil), de acordo com a plataforma Worldometers, que disponibiliza dados em nível global. O País também é o quarto em número de mortes (28,8 mil).

Vale ressaltar, ainda, que a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) alertou Bolsonaro sobre necessidade de isolamento social. Em relatório enviado ao Planalto, a instituição destacou uma "testagem com baixa representatividade (cerca de 3 mil por 1 milhão)".

