Bolsonaro veta uso obrigatório de máscaras em presídios

247 - A lei que determina o uso obrigatório de máscaras em locais públicos sofreu mais uma retificação do governo Jair Bolsonaro, que agora vetou o uso obrigatório do equipamento de proteção em presídios. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU) na manhã desta segunda-feira (6). A informação é do jornal O Globo.

A retificação foi publicada mesmo após a divulgação do último boletim do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no dia 29 de junho, que aponta a ocorrência de 9.586 casos confirmados da Covid-19 no sistema prisional brasileiro com 114 óbitos registrados, acrescenta a reportagem.

Após a aprovação do Congresso Nacional, Bolsonaro também vetou um trecho da lei que obrigada estabelecimentos a afixar cartazes informativos sobre a forma de uso correto de máscaras.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.