Dois dias após primeira morte, coronavírus explode nas cadeias

247 - Dois dias após São Paulo registrar a primeira morte por coronavírus no sistema carcerário, o Departamento Penitenciário Nacional (Depen) aponta 60 casos confirmados, 2 mortes, uma no Rio e outra em São Paulo, 154 suspeitas e 442 testes realizados.

O Depen computou as estatísticas no painel de monitoramento criado para monitorar a incidência de covid-19 nas prisões.

De acordo com os balanços das secretarias estaduais de Saúde, até as 12h40 desta terça-feira (21) haviam sido registrados 41.158 confirmações do coronavírus no Brasil, com 2.624 mortes.

Os estados com os maiores números de óbitos são São Paulo (1.037), no Rio de Janeiro (422) e em Pernambuco (260).

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.